Швеция поддерживает создание военной миссии ЕС в Украине

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Швеции Питер Хултквист поддержал решение отправки шведских военных в Украину для поддержки страны в продолжающемся конфликте с Россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sveriges Radio.

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"Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой", - заявил Питер Хультквист.

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Министр обороны поддержал предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине. Это может означать, что Швеция отправит в Украину офицеров для обучения военных.

"Мы видим в этом важную часть стремления ЕС внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины", - подчеркнул Хультквист.

Дополнение

13 ноября президент России Владимир Путин сделал предупреждение Соединенным Штатам и их партнерам, заявив, что деятельность США и НАТО в Черном море - это "серьезный вызов" для России.

Американские и европейские чиновники неоднократно предупреждали об угрозе российского военного нападения на Украину из-за концентрации российских войск у границы.

Великобритания готова оперативно направить 600 своих военнослужащих в Украину из-за опасений относительно планов России. По информации издания The Mirror, подготовка началась после того, как представители оборонных ведомств и глава МИ-6 сообщили правительству Британии, что президент России Владимир Путин представляет "явную и реальную опасность" для Украины и Запада.

Евросоюз также продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии в Украине, это может занять некоторое время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС в Украине, заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу.

Добавим

Подобные тренировочные миссии Евросоюза действуют в разных государствах, в том числе в Мали и ЦАР. В июле этого года Совет Евросоюза принял решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для содействия властям в борьбе с терроризмом.