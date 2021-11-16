Россия заявила об испытаниях с уничтожением спутника на орбите. На это отреагировали в Берлине

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Испытания Россией противоспутникового оружия — это безответственные и деструктивные действия. Об этом заявил представитель немецкого МИД, говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

“Такое безответственное поведение чревато просчетами и эскалацией. Испытания говорят о возрастающих рисках и угрозах безопасности и стабильности в космосе”, — отметили в МИД ФРГ.

В правительстве Германии выразили беспокойство в связи с испытаниями и указали, что в результате появилось много обломков, которые “на долгие годы затруднят свободное и беспрепятственное использование космоса всеми странами”.

В свою очередь, в МИД ФРГ подчеркнули, что для астронавтов и космонавтов Международной космической станции (МКС) могут возникнуть дополнительные риски. Германия придерживается идеи о поддержании международного диалога под эгидой ООН для сокращения рисков и угроз космическим системам.

“Мы призываем все государства конструктивно участвовать в этом процессе и разработке принципов ответственного поведения государства в космосе и воздерживаться от такого безответственного поведения”, — заключили в ведомстве.

Контекст

16 ноября российское Минобороны отчиталось о проведенных днем ранее испытаниях, в результате которой специальной ракетой был сбит находившийся на орбите недействующий спутник “Целина-Д”.

После этого госсекретарь США назвал действия Москвы “безрассудными”, а сами испытания — “разрушительными”. По его словам, в космическом пространстве образовались более 1,5 тыс. осколков.

Он подчеркнул, что в дальнейшем также появятся “сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера” и подобный космический мусор “будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран” в течение десятилетий. Блинкен также выразил уверенность, что мусор создаст угрозу для астронавтов и космонавтов, которые работают на борту МКС, и для другой деятельности в космосе, включая пилотируемые полеты.

В свою очередь официальный представитель российского МИД в ответ на претензии США предложила создать договор, призванный предотвратить гонку вооружений в космосе.