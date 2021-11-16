“Центрэнерго” заключило контракты о поставках 1,5 млн тонн угля с четырьмя странами

Киев. 16 Ноября. УНН.“Центрэнерго” заключило контракты с Казахстаном, Польшей, США и Австралией о поставках 1,5 млн тонн угля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ПАО “Центрэнерго”.

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“По состоянию на сегодня компанией законтрактовано 1,5 млн тонн угля, что позволит компенсировать нехватку ресурса от государственных шахт. Импортные поставки происходят железнодорожным и морским путями. Если речь идет о железной дороге, то это Казахстан (законтрактовано 663 тысяч тонн) и Польша (300 тысяч тонн). Остальной уголь идет морем из Соединенных Штатов Америки и Австралии”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ПАО “Центрэнерго” по вопросам импорта работает с производителями угля или с мировыми трейдерами, которые имеют долгосрочные контракты с производителями.

Отмечается, что уже 19 ноября компания ожидает прибытия морским путем партии высококачественного угля из Соединенных Штатов Америки в объеме 60,5 тысяч тонн.

“Таким образом, объем законтрактованного угля достаточен, чтобы в зимний период выполнить главную функцию Центрэнерго — сбалансировать энергетическую систему Украины и не допустить так называемых „веерных“ отключений электроэнергии”, — информирует"Центрэнерго".

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что семь кораблей с углем должны прибыть в Украину до конца этого месяца или в начале следующего.

Ранее появилась информация, что в Украине на складах — на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля. И что 62 энергоблока на ТЭС — не работают вообще. 25 из них — за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока — на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.