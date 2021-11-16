Украина обыграла Боснию и Герцеговину и выступит в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В городе Зеница на стадионе "Билино Поле" состоялся поединок заключительного тура отбора на ЧМ-2022 между Боснией и Герцеговиной против Украины, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первой половине украинцы имели преимущество во владении мячом и по количеству ударов, но счет был нулевым.

На 57 минуте проникающая передача Малиновского привела к опасности у ворот хозяев, но под удар Яремчука простелился в подкат защитник боснийцев. Уже в следующем моменте прострел от Виктора Цыганкова с левого фланга привел к тому, что Александр Зинченко расписался в пустых воротах оппонентов - 0:1.

На 77 минуте Бущан оформил эффектный сейв после удара бисиклетой от соперника. Через минуту Артем Довбык реализовал выход с вратарем и установил окончательный результат на табло - 0:2.

Дополнение

Украинская сборная продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах, ведь набрала 12 очков в группе D против 11 в Финляндии (проиграли французам 0:2). Жеребьевка стыковых игр состоится 26 ноября в Цюрихе.