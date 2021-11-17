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Жительница Одессы получила загранпаспорт в 104 года - миграционная служба

Жительница Одессы получила загранпаспорт в 104 года - миграционная служба

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В 104 года жительница Одессы получила загранпаспорт. Об этом в Facebook сообщило управление Государственной миграционной службы в Одесской области, передает УНН.

Цитата

Отмечается, что женщина является коренной одесситкой и всю свою жизнь жила и работала в Одессе.

“Проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за рубежом. Поэтому дочь Софии Цуркан обратилась в главное управление Миграционной службы в Одесской области с просьбой, чтобы оформить выездное оформление загранпаспорта ее маме”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что заявительница была принята на оформление загранпаспорта по льготам, как лицу которому более 80 лет.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Украина, паспорт, миграционная служба
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