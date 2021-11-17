Зеленский ожидает реализации проектов безопасности с Британией по развитию флота - Офис президента

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский ожидает на эффективную реализацию безопасности проектов в рамках соглашения с Великобританией по официальной кредитной поддержки развития возможностей украинского флота. Об этом сообщил Офис президента по итогам встречи Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает УНН.

Цитата

“Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы”, — сказал Зеленский.

Он проинформировал британского министра о вызовах, которые стоят перед Украиной в районе Черного и Азовского морей, добавляется в офисе президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Бену Уоллесу за непоколебимую поддержку со стороны Великобритании независимости и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах.

Сообщается, что Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержки развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов (около 60,3 млн гривен — ред.).

Дополнение

Собеседники обменялись мнениями относительно международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Владимир Зеленский отметил необходимость осуществления последовательных шагов с целью обеспечения реализации стремлений Украины относительно вступления в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

Во время встречи Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Глава Украинского государства отдельно отметил недавние заявления Премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых подчеркивалась поддержке нашего государства в контексте противодействия реализации проекта “Северный поток — 2”.

Напомним

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украинско-британскую рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создания в Украине двух военно-морских баз. Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд фунтов.