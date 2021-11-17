Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Джо Байден во вторник издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах, передает УНН.

Цитата

“Я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и не иммигрантов, членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его жену и вице-президента Росарио Мурильо, и других лиц, <...>, осуществляют или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтам или препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа”, — утверждается в документе. По версии Байдена, “репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, заставляют Соединенные Штаты действовать”.

Детали

В список персон нон грата также входят избранные должностные лица, члены их аппаратов, мэры и их заместители, а также ряд чиновников высокого ранга из служб безопасности, госучреждений, пенитенциарных служб, судебных органов и МВД. Членам семей попавших под санкции также запрещен въезд в США.

Байден также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа.

Блокировка помощи

Выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс во вторник подчеркнул, что вашингтонская администрация будет пытаться предотвратить Никарагуа средств от международных финансовых институтов. “Мы должны искать возможности препятствовать тому, чтобы Никарагуа получала ресурсы от международных финансовых институтов: эти фонды неизбежно достались бы их коррумпированному правительству”, — утверждал он.

“Я с нетерпением жду того, чтобы работать с моими коллегами из министерства финансов, которые отвечают за наши отношения с международными финансовыми институтами, над достижением этой цели”, — добавил Николс.

Контекст

7 Ноября в Никарагуа состоялись всеобщие выборы. Более 4,5 млн. Избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с “сандинистским фронтом национального освобождения”, от которого баллотировался в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании приняли участие еще шесть политических партий, включая одну региональную.

После выборов Байден назвал выборы в Никарагуа “пантомимой”. А позже стало известно, что США введут новые санкциив связи с недемократическими выборами в Никарагуа.