Увеличить помощь в сфере безопасности Киева: в США конгрессмены призвали Байдена ужесточить политику Байдена в отношении России

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и весь республиканский состав подкомитета Палаты по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространства направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием к администрации президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте комитета во вторник, передает УНН.

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“Недавние решения президента Байдена, связанные с политикой США в отношении России, включая предположения (строительства) Северного потока — 2”, <...>демонстрируют слабость“, — говорится в заявлении.

Поддержка Украины делами, а не словами

10 конгрессменов, направившие Блинкену письмо, в частности, затронули в нем вопрос военного вмешательства России в дела стратегического партнера США — Украины. Законодатели отмечают, что “нынешней администрации никогда не удавалось” подкрепить свою жесткую осуждающую риторику в отношении агрессии России такими же решительными действиями.

“Мы призываем администрацию Байдена немедленно рассмотреть: увеличение со стороны США помощи Киеву в сфере безопасности и убеждение наших союзников и партнеров поступить так же”.

Дополнение

Кроме того, авторы обращения призвали Белый дом ввести санкции против ключевых российских госкомпаний, таких как “Газпром”, а также важнейших отраслей российской промышленности, включая металлургическую и горнодобывающую.

Также конгрессмены затронули вопросы ядерного вооружения, кибербезопасности и ситуации с заключенным российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Контекст