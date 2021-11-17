Увеличить помощь в сфере безопасности Киева: в США конгрессмены призвали Байдена ужесточить политику Байдена в отношении России
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и весь республиканский состав подкомитета Палаты по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространства направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием к администрации президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте комитета во вторник, передает УНН.
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“Недавние решения президента Байдена, связанные с политикой США в отношении России, включая предположения (строительства) Северного потока — 2”, <...>демонстрируют слабость“, — говорится в заявлении.
Поддержка Украины делами, а не словами
10 конгрессменов, направившие Блинкену письмо, в частности, затронули в нем вопрос военного вмешательства России в дела стратегического партнера США — Украины. Законодатели отмечают, что “нынешней администрации никогда не удавалось” подкрепить свою жесткую осуждающую риторику в отношении агрессии России такими же решительными действиями.
“Мы призываем администрацию Байдена немедленно рассмотреть: увеличение со стороны США помощи Киеву в сфере безопасности и убеждение наших союзников и партнеров поступить так же”.
Дополнение
Кроме того, авторы обращения призвали Белый дом ввести санкции против ключевых российских госкомпаний, таких как “Газпром”, а также важнейших отраслей российской промышленности, включая металлургическую и горнодобывающую.
Также конгрессмены затронули вопросы ядерного вооружения, кибербезопасности и ситуации с заключенным российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Контекст
В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.
Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.
Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.
В то же Время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.