Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 255 млн человек

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 255 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 255,098,687 человек, из них выздоровел 230,609,595 человек. Количество умерших возросло до 5,129,829.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (48,161,377), Индия (34,466,598), Бразилия (21,965,684), Великобритания (9,637,190), Россия (9,145,912), Турция (8,457,119), Франция (7,310,664) и Иран (6,051,642).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (786,268), Бразилии (611,524) и Индии (464,153).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 244 749 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 77 985 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.