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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/доллар

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 17 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.413300Грн за доллар;

30.026600Грн за евро;

0.360420 Грн за российский рубль;

35.507400Грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 16 ноября курс валют упал, кроме доллара, который вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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