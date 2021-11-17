Новости: Экономика
17 ноября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 7575
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/доллар
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 17 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.413300Грн за доллар;
30.026600Грн за евро;
0.360420 Грн за российский рубль;
35.507400Грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 ноября курс валют упал, кроме доллара, который вырос.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram