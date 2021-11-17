Новости: Экономика
17 ноября 2021, 06:45 • Илья Нежигай • 7650
На 17 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 17 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1590.3188 грн
Серебро — 21.4716 грн
Платина — 933.2531 грн
Палладий — 1839.5868 грн.
В сравнении с 16 ноября курс вырос.
Источник: УНН
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