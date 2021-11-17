На 17 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 17 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1590.3188 грн

Серебро — 21.4716 грн

Платина — 933.2531 грн

Палладий — 1839.5868 грн.

В сравнении с 16 ноября курс вырос.