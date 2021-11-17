На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Движение на мостах — Дарницком, Северном — затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдается незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На мосту Патона движение затруднено в оба направления.

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском. Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Вокзальной и на Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности. Также пробки образовались на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко и Владимира Сосюры.

Дополнение

В Киеве планируют с 1 января 2022 года два раза повысить стоимость проезда в общественном транспорте.