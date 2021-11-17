Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 9 миллионов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 9 миллионов человек. При этом в целом сделали 21,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 294 тысячи, большинство сделано второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала вакцинальной кампании (...) получили одну дозу - 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 068 241 человек. Всего проведено 21 513 820 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

За сутки 16 ноября в Украине 855 294 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 людей, полностью иммунизированы - 180 826 человек.

Добавим, очередной миллион полностью вакцинированных появился за чуть больше, чем неделю - с 8 по 16 ноября.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

По предварительным данным электронной системы здравоохранения, в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но с середины октября показатель снова превысил 100 тысяч, а позже - перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 18 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Волынская, Черкасская области и город Киев. С 18 ноября в “красную” зону карантина войдет Винницкая область.