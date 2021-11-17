Польша хочет постоянный забор на границе с Беларусью - Блащак

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Тот забор, который Польша начала возводить на границе с Беларусью в июле, является временным. В дальнейшем есть планы построить здесь постоянный забор. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, слова которого цитируют в польском оборонном ведомстве в среду, пишет УНН.

Цитата:

"Строительство этого временного забора, который мы начали в июле. Это временно. Но мы перешли к следующим шагам. Есть закон. Будет построен постоянный забор. Мы делаем все, чтобы граница была в безопасности", - отметил Блащак.

Детали

При этом он затронул тему обострения ситуации на границе с Беларусью, что наблюдался в последние дни.

"Пограничное движение в Кузнице приостановлено. Мы понимаем, что происходит гибридная атака", - отметил глава Минобороны Польши.

По его словам, "надо готовиться к тому, что ситуация на границе быстро не решится, надо готовиться месяцами, надеюсь, не годами".

"Хочу вас заверить, что Польша в безопасности, польские службы, пограничники, полиция и польская армия следят за границей, это смелые люди, которые прекрасно выполняют свои обязанности, мы должны быть благодарны им", - отметил Блащак.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток штурма. 16 ноября мигранты агресивно себя вели, подойдя вплотную к границе, бросали камни в польских силовиков, ранив нескольких.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.