Очередной сбой: в Киеве общественный транспорт курсирует с задержкой

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Из-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Некоторые автобусы и троллейбусы курсируют с опозданием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевпастранса.

Детали

Отмечают, что из-за скопления автотранспорта задерживается движение автобусов № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47, 50, 50к на проспекте Маяковского, Керченской площади и проспекте Ватутина.

На место вызвали полицию. Введено оперативное положение №4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

Напомним

В Киеве планируют с 1 января 2022 года повысить стоимость проезда в общественном транспорте.