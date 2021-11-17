В больницах Киева и семи областей перегружены койки с кислородом

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и семи областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемиологической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 61,9%. Норма для “зеленой” зоны — менее 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 16 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

город Киев — 71,8%

Донецкая область — 72,4%

Ивано-Франковская область — 69,8%

Львовская область — 66,4%

Николаевская область — 69,3%

Ровенская область — 67,1%

Сумская область — 71,2%

Хмельницкая область — 65,6%

Напомним

В “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

С 18 ноября в “красную” зону карантина войдет Винницкая область.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов

проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.