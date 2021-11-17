Штраф за продажу лекарств детям, подследственность БЭБ и налоговый закон: что сегодня рассмотрят в Раде

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 17 ноября, планирует рассмотреть 34 вопроса, среди которых в частности штраф за продажу лекарственных средств малолетним лицам и вопрос подследственности Бюро экономической безопасности, пишет УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Детали

Так, на повестке дня во втором чтении проект закона № 5123-1, который предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 42-5, которой устанавливается ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

Согласно новой статье, продажа лекарственных средств малолетним, а также доставка лекарственных средств малолетнему лицу, влечет за собой штраф от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6,8 тыс. до 13,6 тыс. грн при необлагаемом минимуме в 17 грн).

Повторное в течение года совершение нарушения влечет за собой наложение штрафа от восьмисот до одной тысячи четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13,6 тыс. до 23,8 тыс. грн).

Также во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона № 3959-1 о внесении изменений в административное и уголовное законодательство по старту деятельности Бюро экономической безопасности Украины. Главным комплексным результатом принятия закона, по мнению его инициаторов, станет функциональная возможность для реализации отдельных полномочий по досудебному расследованию уголовных правонарушений детективами БЭБ после его создания и начала функционирования.

Также, если успеют, нардепы возьмутся за скандальный проект закона № 5600, который также стоит на повестке дня.

Также во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов, среди которых:

о мультимодальных перевозках № 4258;

о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" № 3821;

относительно уточнения порядка доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру № 3989.

Для рассмотрения в первом чтении предлагаются законопроекты, среди которых:

о почтовой связи № 4353, 4353-1, 4353-2;

относительно распространения действия законодательства в сфере предотвращения коррупции на членов правления Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Пенсионного фонда, членов Наблюдательного совета Пенсионного фонда и соответствующих должностных лиц № 5881, 5881-1;

относительно урегулирования вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности № 6192, 6192-1.

Добавим

Веховна Рада решила рассматривать налоговый законопроект № 5600 по специальной сокращенной процедуре, что позволяет рассматривать не все предоставленные поправки, а только приоритетные.