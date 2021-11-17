К Саакашвили не допускают личного врача - омбудсмен

КИЕВ. 17 ноября. УНН. К заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, информирует УНН.

Цитата:

"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михаилу. Иногда он вынужден ждать по 5-7 часов у входа в тюрьму №18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Саакашвили", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметила Денисова, во время крайнего посещения врача в анализах Саакашвили был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

Стабилизировать состояние здоровья можно лишь медицинскими препаратами, но Саакашвили отказался их принимать из-за недопущения личного врача.

Кипшидзе отметил, что Михаил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если его поместят в многопрофильную гражданскую больницу для реабилитации.

"Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мероприятий для вывода Михаила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, которые имеют соответствующий опыт и специальность", — написала омбудсмен.

После встречи с Денисовой, врач вернулся в тюрьму ждать встречи с заключенным. Однако после двухчасового ожидания навестить его так и не разрешили.

По словам омбудсмена, Кипшидзе и сегодня будет добиваться встречи с Саакашвили.

Напомним

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже более 40 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.