Нет оборонного альянса: в ЕС говорят, в случае вторжения России Украина может рассчитывать не на войска

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украина не имеет оборонного альянса с Европейским Союзом, и в случае обострения ситуации на границах может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции накануне, передает корреспондент УНН.

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“Конечно, мы следим за ситуацией в Украине. Но, насколько я знаю, у нас с Украиной нет ничего, кроме Соглашения об ассоциации, которое охватывает широкий круг вопросов, но не военный союз. Мы не имеем военного альянса с Украиной. Мы имеем соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которое охватывает широкий спектр, и мы имеем солидарность с Украиной, и мы имеем обязательство защищать, поддерживать территориальную целостность Украины. И это будет продолжаться”, — отметил Боррель.

Детали

Так, по его словам, если возникает вопрос, что будет делать ЕС в контексте того, что может произойти на границе, — Европейский Союз будем продолжать действовать так же.

“Мы будем продолжать делать то же самое: поддерживать политически Украину, дипломатически, в рамках той деятельности, которая развивается с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. И, конечно, Украина может быть уверена в политической и дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского Союза”, — добавил дипломат.

Контекст

В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины. А президент Соединенных Штатов Джо Байден даже отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

В понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.

15 ноября издание Bloomberg сообщило, что США вместе с европейскими союзниками готовят ответ, если Россия начнет широкомасштабное вторжение в Украину.