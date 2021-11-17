Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 62 человека, заболело более 1600
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1609 больных коронавирусом, 62 человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Цитата
"1609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 62 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7008 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 282 397", — говорится в сообщении.
Детали
В течение минувших суток в Киеве COVID-19 заболели: 900 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 619 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 38 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 52 мальчика в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 32 женщины в возрасте от 55 до 88 лет и 30 мужчин в возрасте от 39 до 85 лет.
В больницы столицы госпитализировали 153 больных коронавирусом, а также 226 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 980 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (323), Днепровском (228) и Деснянском (172).
Напомним
С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- массовые мероприятия
- торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.