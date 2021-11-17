Коронавирус в Киеве: за сутки умерло 62 человека, заболело более 1600

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1609 больных коронавирусом, 62 человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

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"1609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 62 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7008 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 282 397", — говорится в сообщении.

Детали

В течение минувших суток в Киеве COVID-19 заболели: 900 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 619 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 38 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 52 мальчика в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 32 женщины в возрасте от 55 до 88 лет и 30 мужчин в возрасте от 39 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 153 больных коронавирусом, а также 226 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 980 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (323), Днепровском (228) и Деснянском (172).

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.