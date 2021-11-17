Столичных школьников вернут за парты с 22 ноября

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Со следующего понедельника, 22 ноября, ученики Киева возобновят очное обучение в школах. Об этом в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата:

“Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, восстановить очное обучение в столичных школах”, - говорится в сообщении Кличко в Telegram.

Детали

Кличко добавил, что очная форма обучения возобновится для учеников всех классов.

Напомним

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и научных работников. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни.

Перед этим Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной, затем его расширили. Туда входят и педагоги.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что учебные заведения должны перейти на очную форму работы после отстранения непривитых сотрудников.