Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание и кулуары Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей 37740
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
5355

Столичных школьников вернут за парты с 22 ноября

Столичных школьников вернут за парты с 22 ноября

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Со следующего понедельника, 22 ноября, ученики Киева возобновят очное обучение в школах. Об этом в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата:

“Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, восстановить очное обучение в столичных школах”, - говорится в сообщении Кличко в Telegram.

Детали

Кличко добавил, что очная форма обучения возобновится для учеников всех классов.

Напомним

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и научных работников. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни.

Перед этим Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной, затем его расширили. Туда входят и педагоги.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что учебные заведения должны перейти на очную форму работы после отстранения непривитых сотрудников.

Источник: УНН
Теги: Киев, школа, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.