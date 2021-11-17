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За неделю задержали 10 наркодилеров: в МВД рассказали об эффективности работы чат-бота Drug Hunters

За неделю задержали 10 наркодилеров: в МВД рассказали об эффективности работы чат-бота Drug Hunters

КИЕВ. 17 ноября. УНН. За 7 дней работы чат-бота Drug Hunters, благодаря анонимному сообщению от граждан, патрульные полицейские задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков через закладки. Об этом УНН сообщает по информации предоставленной МВД.

За неделю полицейские обнаружили 14 закладок с наркотиками.

Во всех случаях на места событий патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

“Ежедневно к чат-боту Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Все они тщательно проверяются патрульными.

Мы призываем вас не стоять в стороне и сообщать выявление как наркотических веществ, так и самих закладчиков.

Напоминаем, что вы можете сделать это анонимно с помощью чат-бота", - отметили в МВД.

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Для взаимодействия с чат-ботом следует открыть программу https://t.Me/drughunters_ukraine_bot (https://t.Me/drughunters_ukraine_bot?Fbclid=IwAR1l97mybm5BGT2Mklmj3Rj7TQjfUMD1ALcPghn-vjSs-_vwSW6Um65qcVo) в своем Telegram и начните диалог.

После старта разговора нужно указать следующие детали:

  • Населенный пункт,
  • Адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,
  • Описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).

А для того, чтобы полицейские быстрее обнаружили закладку, пришлите геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы.

“Сделаем наши улицы безопаснее вместе!",- Подчеркнули в МВД.

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Источник: УНН
Теги: МВД, наркотики
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