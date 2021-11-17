Ситуация на границе Польши и Беларуси: за сутки ранены 12 польских силовиков

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера, 16 ноября, в результате столкновений с нелегальными мигрантами на границе Польши и Беларуси ранения получили 12 польских солдатов и офицеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Польши.

Детали

"Всего было 12 раненых — девять полицейских, двое пограничников и солдат", — говорится в сообщении.

Отмечают, что один полицейский с тяжелейшими травмами находится в больнице. Сейчас угрозы его здоровью и жизни нет.

Травмы сотрудники полиции и пограничной службы Польши получили от предметов, которые бросали в них мигранты. В основном это были камни.

Чтобы остановить штурм, польским офицерам пришлось применить слезоточивый газ.

Jak powiedział w programie gen. insp. Jarosław Szymczyk w sumie było 12 rannych - 9 policjantów, 2 strażników granicznych i żołnierz. https://t.co/swQCFvGTWS — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток прорыва.