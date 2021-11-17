Названо обязательное условие для начала лечения рака

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первый и очень важный шаг к успешному лечению онкологического заболевания — правильный диагноз. Разобраться, с какой именно болезнью приходится иметь дело, позволяет только гистологическое исследование опухоли. Это подчеркнул израильский клинический онколог, лучевой терапевт, руководитель направлений клинической онкологии и лучевой терапии LISOD Цви Бернштейн.

Цитата

“Жалобы пациента, клинический осмотр и дополнительные методы исследования (УЗИ, КТ, МРТ) могут помочь врачу заподозрить наличие опухолевого процесса или даже быть уверенным в его существовании. Но для того, чтобы решить вопрос об оптимальном лечении, необходима гистологическая верификация опухоли. Для этого проводится биопсия — процедура, во время которой берется образец клеток или ткани из подозрительного участка для микроскопического исследования. После тщательного изучения материала под микроскопом, а в большинстве случаев и дополнительных специальных т.н. иммуногистохимических исследований, мы можем говорить с точностью о том, какая это опухоль (доброкачественная или злокачественная), из какого вида ткани она происходит, какие у нее особенности. В соответствии с полученной информацией мы можем рекомендовать тот или иной вид эффективного лечения. „Нет гистологии — нет онкологии“, начинать лечение пациента без гистологической верификации опухоли недопустимо, за крайне редкими исключениями”.

Детали

Лечение рака практически всегда комплексное и может включать хирургию, лучевую терапию, химиотерапию. Конечно, многое зависит от диагноза. Но даже при одном заболевании тактика может отличаться. Если взять, например, рак молочной железы, то существует несколько его подтипов и каждый лечится по определенному протоколу.

Благодаря гистологическому исследованию определяется молекулярно-генетический профиль опухоли — ее особенности. Это позволяет врачам выбрать именно те методы, которые с наибольшей вероятностью помогут вылечить конкретного человека. Не секрет, что достичь наилучшего результата возможно, если пациент получит персонализированную терапию — то есть лечение, продуманное и просчитанное до мелочей (с учетом особенностей опухоли, ее распространения, возраста человека, общего состояния здоровья, сопутствующих заболеваний, факторов риска и других нюансов).

Контекст

В Больнице израильской онкологии LISOD знают, насколько важно точно определить, с каким новообразованием приходится иметь дело. Ведь бывает и так, что первичную опухоль выявить не удается, а обнаруживаются только ее метастазы. В таком случае расставить все точки над “і” позволяет исследование образца тканей.

Чтобы получить максимальную информацию об опухоли и исключить возможность ошибки, обязательно проводится верификация (подтверждение) диагноза в ведущей лаборатории Германии. Заключение немецких экспертов позволяет убедиться, что диагноз установлен правильно. Таким образом диагностируются даже редкие и сложные заболевания, в украинских лабораториях возможностей для подобной диагностики не так уж много. Правильный диагноз — залог того, что пациент получит то лечение, которое ему необходимо.

Дополнительно

Существует мнение, что биопсия способствует распространению опухоли по организму, — это заблуждение. Точно так же ничего общего с правдой не имеет утверждение, что попадание кислорода в брюшную полость приводит к прогрессированию рака. Это мифы. Биопсия никак не влияет на распространение опухоли. Это действительно важное исследование, которое помогает правильно диагностировать заболевание и эффективно лечить пациента.