Правомерность отмены назначения Тупицкого судьей КСУ будут рассматривать сразу два суда
Александр Тупицкий
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховный Суд не приостановил рассмотрение производства по иску Александра Тупицкого об обжаловании Указа Президента Владимира Зеленского, которым был отменен указ о назначении Тупицкого на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщила представительница парламента в КСУ, нардеп Ольга Совгиря, передает УНН.
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“Большая палата Верховного суда отказалась остановить производство по делу по иску Тупицкого А. М. Об отмене Указа Президента Украины от 27.03.2021года № 124/2021, которым был отменен Указ Президента о назначении истца на должность судьи Конституционного суда”, — сообщила нардеп.
Она напомнила, что при этом ранее Верховный Суд остановил производство также и по делу по иску Тупицкого, в котором был обжалован Указ Президента Украины об отстранении истца от должности судьи КСУ.
“Таким образом, теперь Конституционный Суд решит вопрос о правомерности отстранения Тупицкого О.М. от должности судьи КСУ (речь идет о рассмотрении Конституционным судом обращения народных депутатов относительно соответствия нормам Основного закона указов главы государства об отстранении судьи КСУ — ред.), а вопрос о правомерности отмены Указа о назначении его на должность судьи будет рассматриваться одновременно и Верховным и Конституционным судами”, — Добавила Совгиря.
Контекст
19 октября Конституционный суд открыл производство в деле по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указов Президента, которыми было отстранено от должностей судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касмініна.
Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам “аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО”.
Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном суде.
Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда Верховного Суда при вынесении решения о незаконности указа Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.