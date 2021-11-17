Правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА - после событий в облсовете
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Об этом по итогам правительственного заседания информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Цитата:
"Согласовано увольнение (...) Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации", - написал Мельничук в своем Telegram.
Детали
Также, со слов Мельничука, правительство уволило/согласовало увольнение:
- Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Гере Юлия Павловича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
- Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Шаповал Аллу Григорьевну с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества “Государственная акционерная компания “Лекарства Украины”;
- Рыжего Анатолия Петровича с должности председателя Варашской районной государственной администрации Ровенской области.
Возложено исполнение обязанностей:
- Заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины на Постоленко Виталия Владимировича;
- Председателя правления публичного акционерного общества “Государственная акционерная компания “Лекарства Украины” на Лупича Константина Юрьевича.
Кроме того, правительство назначило Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины.
Также правительство назначило и согласовало назначение:
- Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Министра экономики Украины;
- Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем Министра обороны Украины;
- Панченко Людмилу Владимировну заместителем Министра молодежи и спорта Украины;
- Лубковича Юрия Олеговича государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины;
- Коменданта Романа Анатольевича заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
Что было ранее
Ранее на заседании Закарпатского областного совета сняли с должности председателя Закарпатского облсовета Алексея Петрова, который является представителем от "СН". На должность выдвинули претендента от другой политсилы - "Родное Закарпатье". Полоскова называют ставленником именно локальной партии. А Петров до того, как возглавить облсовет, возглавлял Закарпатскую ОГА.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым председателем Закарпатской ОГА в декабре 2020 года.