Правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА - после событий в облсовете

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Об этом по итогам правительственного заседания информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата:

"Согласовано увольнение (...) Полоскова Анатолия Александровича с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации", - написал Мельничук в своем Telegram.

Детали

Также, со слов Мельничука, правительство уволило/согласовало увольнение:

Шаповалова Вячеслава Владимировича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Гере Юлия Павловича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины;

Шаповал Аллу Григорьевну с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества “Государственная акционерная компания “Лекарства Украины”;

Рыжего Анатолия Петровича с должности председателя Варашской районной государственной администрации Ровенской области.

Возложено исполнение обязанностей:

Заместителя председателя Государственной экологической инспекции Украины на Постоленко Виталия Владимировича;

Председателя правления публичного акционерного общества “Государственная акционерная компания “Лекарства Украины” на Лупича Константина Юрьевича.

Кроме того, правительство назначило Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Также правительство назначило и согласовало назначение:

Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Министра экономики Украины;

Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем Министра обороны Украины;

Панченко Людмилу Владимировну заместителем Министра молодежи и спорта Украины;

Лубковича Юрия Олеговича государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины;

Коменданта Романа Анатольевича заместителем Председателя Государственного агентства автомобильных дорог по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Что было ранее

Ранее на заседании Закарпатского областного совета сняли с должности председателя Закарпатского облсовета Алексея Петрова, который является представителем от "СН". На должность выдвинули претендента от другой политсилы - "Родное Закарпатье". Полоскова называют ставленником именно локальной партии. А Петров до того, как возглавить облсовет, возглавлял Закарпатскую ОГА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым председателем Закарпатской ОГА в декабре 2020 года.