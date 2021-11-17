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Кулеба сообщил, при каких условиях Украина обдумает предложение депутата ФРГ о размещении мигрантов

Кулеба сообщил, при каких условиях Украина обдумает предложение депутата ФРГ о размещении мигрантов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украина будет обмениваться мнениями с немецкими депутатами, в том числе и в вопросах мигрантов на польско-белорусской границе, когда станет членом ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

“Мы координируемся с нашими европейскими партнерами. На официальном уровне никаких подобных предложений (принять мигрантов в Украине - ред.) не звучало, нет такого. Вообще лучший способ привлечь Украину к чему - это взять нас в Европейский союз. Когда мы будем членами Европейского союза, тогда мы будем 100% координировать свои усилия и сообща нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же самой Германией”, - сказал министр.

Детали

Он также призвал депутата немецкого Бундестага от социал-демократической партии (СДПГ) Нильса Шмидта, а также других депутатов сосредоточиться на достижении простой цели - членства Украины в ЕС.

“Тогда и будем обмениваться мнениями. А пока советов нам никаких не надо”, - добавил Кулеба.

Контекст

Депутат немецкого Бундестага, спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.
Он подчеркнул, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

Ранее ему уже ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он посоветовал немцам разместить мигрантов из Беларуси у себя в домах.

Источник: УНН
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