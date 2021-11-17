"Ковидный" пакет для больниц повысили на неполных 10%

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины с 1 ноября поднял глобальную ставку для выплат ковидным больницам до 634 тыс. грн, или на 9,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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“Кабинет министров Украины принял постановление, которое вносит изменения в Программу медицинских гарантий и увеличивает тариф по пакету "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“ до 634 330 грн с 1 ноября 2021 года. Таким образом медучреждения, работающие с больными COVID-19, смогут получить повышенные выплаты уже за ноябрь”, — говорится в сообщении.

Детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что уже почти месяц медики работают в усиленном режиме. "Потребление кислорода больными с коронавирусной болезнью возросло в 5 раз. Поэтому мы видим необходимость увеличить стоимость ковидного пакета, который будет выплачиваться для тех медучреждений, которые работают с больными COVID-19. Дополнительно пациентов за эти деньги будут обеспечивать лекарственными средствами, которые нужны для лечения в условиях интенсивной терапии и оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара”, — сказал Ляшко.

Сообщается, что предварительно глобальная ставка ковідного пакета составляла:

577,7 тыс. грн — с 1 октября 2021 года

554 тыс. грн — с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

“Оплата за предоставление медицинских услуг в связи с предложенными изменениями будет происходить в рамках расходов, предусмотренных на реализацию программы медицинских гарантий в 2021 году. В частности за средства, которые были аккумулированы в связи с уменьшением заболеваемости COVID-19 в летний период”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В начале октября этого года сообщалось, что НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и “банкротятся” больницы перед сильным всплеском COVID-19.

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Национальная служба здоровья Украины с октября не обеспечивает финансирование 163 больниц, которые перешли в категорию ковидных.