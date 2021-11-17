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Суд удовлетворил принудительный привод лидера "активакцинаторов" Стахива на заседание

Суд удовлетворил принудительный привод лидера "активакцинаторов" Стахива на заседание

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Галицкий районный суд Львова удовлетворил принудительный привод в суд лидера так называемых “антивакцинаторов” Остапа Стахива, для избрания ему меры пресечения. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.

В суде сообщили, что судья удовлетворил ходатайство о принудительном приводе Стахива, ведь он не явился на заседание.

Цитата

“Следующее заседание назначили на завтра на 12:00”, — сказали в суде.

Что было раньше

В Галицкий районный суд Львова, где сегодня должно было состояться заседание по избранию меры пресечения лидеру так называемых “антивакцинаторов” Остапу Стахиву, приходили его сторонники и противники.

Дополнение

Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами “антивакцинации” призвали к захвату власти. Лидеру так называемых “антивакцинаторов” Остапу Стахиву объявили о подозрении.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина
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