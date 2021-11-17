Суд удовлетворил принудительный привод лидера "активакцинаторов" Стахива на заседание
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Галицкий районный суд Львова удовлетворил принудительный привод в суд лидера так называемых “антивакцинаторов” Остапа Стахива, для избрания ему меры пресечения. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.
В суде сообщили, что судья удовлетворил ходатайство о принудительном приводе Стахива, ведь он не явился на заседание.
Цитата
“Следующее заседание назначили на завтра на 12:00”, — сказали в суде.
Что было раньше
В Галицкий районный суд Львова, где сегодня должно было состояться заседание по избранию меры пресечения лидеру так называемых “антивакцинаторов” Остапу Стахиву, приходили его сторонники и противники.
Дополнение
Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами “антивакцинации” призвали к захвату власти. Лидеру так называемых “антивакцинаторов” Остапу Стахиву объявили о подозрении.