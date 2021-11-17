Украине удалось мобилизовать международную поддержку, и это четкий сигнал Москве – Кулеба

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Мир мобилизируется в противодейсвии российской агрессии, и это – четкий сигнал сдерживания для Москвы. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире BBC Radio 4, пишет УНН.

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"Военная операция против Украины, безусловно, является одним из вариантов на столе, но шансы того, что Россия прибегнет к этой мере, возрастут, если Украина и Запад продемонстрируют слабость. Украина не намерена этого делать. Мы готовы к любому сценарию. То, что я пытался сделать в Вашингтоне и Брюсселе в последние две недели, - это мобилизовать международную поддержку Украины", - сказал Кулеба.

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"Мы достигли того, чего хотели. В частности, я хочу похвалить недавний комментарий премьер-министра Джонсона, который совершенно четко сказал о необходимости для партнеров сделать выбор между российским газом и украинской суверенностью и территориальной целостностью. Мы видим, как мобилизуется весь мир, и это четкий сигнал Москве: сигнал сдерживания", - отметил министр.

Детали

Дипломат отметил, что, по его мнению, с 2014 мысли Владимира Путина занимают агрессивные действия против не только Украины, но и других демократических стран.

Такие действия осуществляются посредством кибератак, военной агрессии, кампании по дезинформации, провоцирования энергетического кризиса и всех видов напряженности, считает министр.

"Все эти элементы следует рассматривать в комплексе, это не отдельные, изолированные события. То, с чем мы сталкиваемся сейчас, - это просто очередной пик подобных агрессивных действий, предпринимаемых Россией", - добавил он.

Контекст

В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины. А президент Соединенных Штатов Джо Байден даже отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попробовать определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

В понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.

15 ноября издание Bloomberg сообщило, что США вместе с европейскими союзниками готовят ответ, если Россия начнет широкомасштабное вторжение в Украину.