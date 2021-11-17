Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кембриджский словарь английского языка назвал главным словом 2021 года “настойчивость” (perseverance). Об этом сообщили на странице словаря в Twitter, информирует УНН.

Цитата

“Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря — это слово „настойчивость“ (perseverance)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечают, что в целом в течение 2021 года определение этого слова в словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего поисковых запросов было зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.

“Настойчивость” была выбрана словом года не только из-за большого количества поисков. Это слово демонстрирует несокрушимое желание людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021 года“, — добавили на сайте словаря.

We can officially announce that the Cambridge Dictionary #WordoftheYear2021 is...



perseverance (noun): continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time



Find out more here: https://t.co/8kFuhcWr7i #CambridgeWOTY pic.twitter.com/qvz2FPxq3I — Cambridge Dictionary (@CambridgeWords) November 17, 2021

Напомним

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2021 года vax, которое может быть как существительным, так и глаголом: “вакцина”, “вакцинация”, “вакцинировать”.