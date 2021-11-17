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Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кембриджский словарь английского языка назвал главным словом 2021 года “настойчивость” (perseverance). Об этом сообщили на странице словаря в Twitter, информирует УНН.

Цитата

“Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря — это слово „настойчивость“ (perseverance)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечают, что в целом в течение 2021 года определение этого слова в словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего поисковых запросов было зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.

“Настойчивость” была выбрана словом года не только из-за большого количества поисков. Это слово демонстрирует несокрушимое желание людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021 года“, — добавили на сайте словаря.

Напомним

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2021 года vax, которое может быть как существительным, так и глаголом: “вакцина”, “вакцинация”, “вакцинировать”.

Источник: УНН
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