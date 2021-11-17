Янукович 11 раз звонил Путину во время расстрелов на Майдане - следствие

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович 11 раз звонил российскому президенту Владимира Путина во время самой активной фазы применения физического насилия к митингующим с 18 по 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил заместитель главы департамента по “делам Майдана” ОГП Денис Иванов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Нами установлена взаимосвязь дачи указаний на совершение этих действий как руководителями правоохранительных органов, так и подчиненными работниками. В частности установлено, что во время активной фазы противостояний, которые происходили на Майдане Независимости и прилегающих улицах, а также во время совершения действий непосредственно направленных на разгон митингующих, происходили или оперативные совещания у руководителей правоохранительных органов у президента на то время Януковича, или происходили телефонные соединения телекоммуникационной связью или специальной связью”, — рассказал Иванов.

Детали

По его словам, в этот период 18-20 февраля руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович специальной правительственной связью соединялся с высшим руководством РФ и руководителями ее правоохранительных органов.

“В частности Янукович осуществил 11 соединений с президентом РФ Путиным. Захарченко — это министр МВД 12 соединений с министром внутренних дел РФ Колокольцевым, (экс-глава СБУ Александр — ред.) Якименко 3 соединения с директором ФСБ РФ Бортниковым. Эти соединения происходили в самую активную фазу применения физического насилия специальными средствами огнестрельного оружия к митингующим”, — сказал Иванов.

Дополнения

Досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц по делу об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.