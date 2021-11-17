Переворот в Судане: силы безопасности страны убили двух протестующих

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице Судана Хартуме, в среду, были застрелены двое протестующих. Об этом говорится в заявлении Центрального Комитета врачей, передает Reuters, информирует УНН.

Цитата

"Силы переворота широко используют боевые пули в отдельных районах столицы, ранив десятки, а некоторые находятся в критическом состоянии", - добавили в комитете.

Детали

В начале дня тысячи людей вышли на разрозненные протесты по всему Хартуме. По словам очевидцев, в нескольких местах силы безопасности начали применять слезоточивый газ, чтобы попытаться их разогнать.

Акции протеста, организованные местными "комитетами сопротивления", требуют полной передачи гражданской власти.

На главной дороге в Хартуме протестующие жгли шины и скандировали: "Народ сильный и отступить невозможно". Другие несли фотографии людей, убитых во время предыдущих акций протеста, и Абдаллы Хамдока, гражданского премьер-министра, который был свергнут и заключен под домашний арест во время переворота, с лозунгом: "Легитимность приходит с улицы, а не из пушек".

Протесты прошли в таких городах, как Порт-Судан, Кассала, Донгола, Вад Мадани и Генейна.

Партия Конгресс Судана, которая входила в гражданскую коалицию, которая делила власть с военными до переворота, заявила, что один из ее лидеров был арестован после обыска в его доме.

Ранее в субботу, сотни тысяч людей по всему Судану вышли на протест против переворота. Медики сообщили, что семь человек погибли от стрельбы и слезоточивого газа, когда силы безопасности двигались для разгона демонстраций.

Дополнение

25 октября Вооруженные силы Судана распустили правительство и Суверенный совет, который должен был руководить страной до парламентских выборов, запланированных на 2023 год, и приостановили действие Конституционной декларации.

Согласно договоренностям между военными и представителями гражданского общества, достигнутыми два года назад, после свержения президента Омара аль-Башира, 21 месяц с 39, отведенных на переходный период и подготовку к выборам, советом должен был руководить генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан, а затем его предполагалось заменить представителем гражданского общества. Но военные захватили властью, ссылаясь на раскол внутри политических элит Судана.