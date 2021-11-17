Давка на фестивале Astroworld: против Трэвиса Скотта, Дрейка, Apple и организаторов подали иск на 750 млн долларов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Более 125 человек подали коллективный иск против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, компании Apple и организаторов фестиваля Astroworld, на котором во время давки погибло 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Insider.

Детали

Истцы, в частности родственники одного из погибших, требуют компенсацию за моральный и физический ущерб в размере 750 млн долларов.

Трэвиса Скотта и Дрейка обвиняют в том, что они продолжили выступать, когда уже якобы знали о трагедии.

На Apple Music подали иск за ведение прямой трансляции. Отмечают, что компания должна была подумать о потенциальных проблемах с безопасностью, прежде чем транслировать прямой эфир.

Всех организаторов фестиваля обвиняют в том, что они не смогли гарантировать безопасность на мероприятии.

Напомним

Трагедия случилась 5 ноября на фестивале Astroworld в Хьюстоне (американский штат Техас) во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Толпа фанатов стремительно двинулась к сцене. Несколько человек упали, после чего началась давка.

Погибло 10 человек, которым было от 9 до 27 лет.

Один из посетителей концерта уже подал иск против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка.