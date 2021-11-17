Массовые убийства активистов на Майдане: приговор по делу пяти "беркутовцев" могут вынести в следующем году

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Приговор по делу о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года, фигурантами которого являются пятеро экс-беркутовцев, ожидается уже в первой половине следующего года. Об этом сообщил руководитель департамента по делам Майдана Алексей Донской во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“На сегодня Святошинским районным судом Киева удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на заочное судебное производство в отношении тех бывших „беркутовцев“, обвиняемых в совершении массовых убийств 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Имеются в виду лица, которые в рамках обмена пленными были переданы на временно оккупированную территорию и скрываются там”, — рассказал Донской.

Детали

По его словам, приговор по делу пятерых “беркутовцев” могут объявить в первой половине 2022 года.

“Исходя из периодичности заседаний по этому делу, мы имеем основания рассчитывать, что уже в первой половине следующего года может быть приговор по указанному делу”, — сказал Донской.

Дополнение

Святошинский районный суд Киева разрешил заочное рассмотрение судебного производства по экс-беркутовцам Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олегу Янишевском в деле о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.



Пятерых бывших беркутовцев — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Суд в рамках дела о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года выделил материалы в отношении трех бывших бойцов подразделения “Беркут” Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского к рассмотрению в отдельном производстве.

29 декабря 2019 года произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены иэкс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Бывшая участница переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения “Беркут” Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.