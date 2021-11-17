Подделывали тесты и COVID-сертификаты: в Киеве разоблачили две группы аферистов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители в Киеве разоблачили две масштабные схемы COVID-махинаций. Злоумышленники подделывали результаты ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

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“Первую коррупционную схему разоблачили киберспециалисты СБУ. Они установили, что одно из медицинских учреждений Киева принимало заявки на ПЦР-тесты через анонимный телеграмм-бот. Электронные версии результатов размещали на поддельном сайте указанного учреждения”, - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что вебресурс использовался для имитации “подлинности” подделки: сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на его электронную версию на сайте.

Тесты генерировались автоматически с помощью специально разработанного злоумышленником программного обеспечения.

По оперативным данным СБУ, схему организовал житель Киева в мае этого года.

За это время дельцы успели "подтянуть" в портал государственных услуг "Дия" более ста человек с фальшивыми сертификатами. За каждую псевдовакцинацию злоумышленники получали 4 тыс. грн. Во время обысков изъято международные свидетельства о вакцинации, банковские карты, черновые записи с данными лиц, которым делали псевдовакцинации, и оттиски печатей врачей.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам производства, открытого по ч. 3 Ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 3 Ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса.

Добавим

С начала введения проверок подлинности сертификатов о вакцинации пограничники выявили уже 1,7 тысячи подделок.

За прошедшую неделю полиция открыла более ста уголовных производств за изготовление и использование поддельных COVID-документов.