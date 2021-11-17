Зеленский знал о спецоперации, а боевиков хотели поймать по "сценарию Протасевича": главное из расследования Bellingcat

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Журналисты-расследователи Bellingcat при участии The Insider провели собственное расследование обстоятельства операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. УНН собрал несколько главных выводов, о которых ранее было мало что известно, из первой части расследования.

“Крот” из ГРУ

Журналисты выяснили, что важным участником проекта был бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой в “ДНР” несколькими годами ранее. Он вернулся в Россию и вышел на пенсию, но через некоторое время по просьбе украинских разведчиков снова стал искать работу в Минобороны и успешно нашел.

Он стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость.

Принудительная посадка

Уже после вербовки наемников и составления плана по их выманиванию, перед украинскими разведчиками встала задача, как посадить самолет с “вагнеровцами”.

Отмечается, что по оценкам ГУР маршрут из Минска в Стамбул был удобным: самолет находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут — вполне достаточно времени, чтобы выполнить процедуру аварийной посадки под ложным предлогом. Но каждая из этих 28 минут должна была быть хорошо продумана.

Изучив Чикагскую конвенцию, регулирующую коммерческие воздушные перевозки, украинская команда пришла к выводу, что существует только два сценария, которые позволят Украине законно посадить самолет на своей территории. Первый — неотложная медицинская помощь: если пассажиру на борту рейса становится плохо, например, в результате сердечного приступа, самолет должен совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Однако этот вариант был слишком рискованным.

Второй сценарий, как отмечают журналисты — угроза взрыва на борту.

“Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный. Чтобы реализовать этот план, было необходимо, чтобы кто-то, физически находящийся в аэропорту Минска, позвонил в службу управления воздушным движением Украины и предупредил о том, что у него есть веские основания считать, что на борту этого самолета заложена бомба. В данном сценарии звонивший сообщил бы, что подслушал, как два пассажира-мужчины в кафе аэропорта обсуждали свою враждебность по отношению к Украине и, как ему казалось, обсуждали террористический акт на борту рейса. Звонок должен был быть произведен в момент, когда самолет входил в воздушное пространство Украины”, — отмечают расследователи.

По их данным, чтобы свести к минимуму риск утечки и сделать возможным отрицание своей причастности, команда ГУР привлекла очень узкий круг коллег из правоохранительных органов.

Отметим, что похожим образом, хотя и куда менее продуманно, Минск спровоцировал экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту находился редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали сразу же после посадки.

Зеленский обо всем знал

По данным журналистов, группе ГУР, которая организовала спецоперацию, потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины, и, чтобы эту помощь запросить, требовалось одобрение Офиса Президента. Отмечается, что одобрение Президента в любом случае было необходимо, так как операция явно вызвала бы большой политический резонанс.

По словам опрошенных расследователями экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного понедельничного брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.

“Собеседники сказали нам, что президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года. С этого момента два старших офицера, отвечающих за проект: Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, замдиректора СБУ, регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта “Авеню”, — сказано в расследовании.

Добавим

Полноценно с выводами журналистов можно ознакомиться в соответствующих отчетах на сайтах расследователей. В отчетах предоставлено куда более подробное описание событий и реализация плана укринских разведчиков, замысел которым пришел еще в 2018 году.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о который “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованы “записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

СБУ ранее опровергала свое участие в спецоперации.

Расследование Bellingcat

Расследование о “вагнеровцах” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозєв. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” из российской разведки, а теперь такое событие украинские власти замалчивают.

Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.