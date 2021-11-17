Топ-менеджера АрселорМиттал подозревают в нанесении ущерба государству более чем на 2 миллиарда гривен

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Топ-менеджеру частной металлургической компании "АрселорМиттал" сообщили о подозрении в нанесении убытков государственному бюджету более чем на 2,2 млрд гривен. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

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"Служба безопасности Украины сообщила о подозрении должностному лицу одной из частных металлургических компаний Кривого Рога. По предварительным данным, из-за деятельности злоумышленника государственный бюджет понес более 2,2 млрд грн убытков. Подозрение объявлено по ч. 1 Ст. 366 И ч. 3 Ст. 212 (Служебный подлог и уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. В частности, относительно начисления платы за пользование недрами двух месторождений железных руд.

Кроме того, с декабря 2014 по март 2019 года из-за незаконных действий злоумышленника предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

Бывшему исполняющему обязанности начальника одной из служб регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця” сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 9,6 млн гривен убытков.