Дом моды Dior обвинили в намеренном "уродовании" азиатских женщин в новой рекламе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Французский дом моды Dior раскритиковали в сети из-за новой рекламной кампании с изображением азиатской женщины. Редакторы одной из государственных газет уверенны, что бренд заставляет китайских покупателей чувствовать себя неуютно, поскольку модель на фото имеет "жуткие глаза и мрачное лицо". Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отметим, что фото было сделано специально для каталога Dior, на выставке в Шанхае. На размещенном кадре запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. Ее волосы собраны в пучок, а лицо украшают веснушки.

Фотография вызвала гнев со стороны местных жителей. Так, редакторы государственной газеты Beijing Daily обвинили люксовый бренд в уродовании внешности азиатских женщин. По их словам, рекламное изображение заставляет китайских покупателей чувствовать себя неуютно, поскольку модель на фото имеет "жуткие глаза и мрачное лицо".

"Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. Китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено ее видением", — говорится в публикации издания.

Добавим

Известно, что представители Dior не давали комментариев по поводу случившегося.

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