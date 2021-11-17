Полит-эксперт: если НАБУ ликвидируют - украинский бюджет почувствует облегчение

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что эксперимент с созданием в Украине антикоррупционного бюро провалился — нет никаких заметных результатов НАБУ, помимо расточительства государственных денег, сообщает УНН.

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“Украина сохранила бы более 1 млрд грн в бюджете, что были потрачены на НАБУ. Нет никакого практического результата от деятельности органа — ред.), это то что бросается в глаза.

Плюс сама идея — она абсолютна не сработала. Если посмотреть на результат НАБУ за почти 6 лет то там нет ни одного обвинительного приговора по резонансному делу. Какие-то мелкие преступления, и то объем конфискованных средств по этим решениям — там даже не дотягивает до финансирования...”, — прокомментировал он.

Эксперимент, который западные партнеры реализовывали в Украине — провалился, добавляет Молчанов.

“Кстати, ни в одной европейской стране никаких НАБУ нету. До 2014 года можно было спросить с Генеральной прокураторы, если какое-то расследование не шло, а так у нас теперь есть НАБУ, САП, ГБР и они просто друг другу перекидывают ответственность и создается впечатление коллективной безответственности”, — резюмировал эксперт.

Добавим

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нету стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро.

В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

К слову

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.