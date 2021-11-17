Россия и Китай попали в "черный список" США по свободе вероисповедания

КИЕВ 17 ноября. УНН. Соединенные Штаты включили Россию, Китай в список государств, в которых нарушается свобода вероисповедания. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

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"Я помечаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан - страны, которые вызывают особое беспокойство в связи с тем, что они причастны к "систематическим религиозным нарушениям"", - заявил Блинкен.

Детали

Также Блинкен отметил, что США продолжают требовать от всех правительств исправления недостатков в их законах и практике привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены работе с правительствами, организациями гражданского общества и членами религиозных сообществ для продвижения свободы вероисповедания во всем мире и решение проблем отдельных лиц и сообществ, которые сталкиваются с жестоким обращением, преследованием и дискриминацией из-за того, во что они верят или что они не верят", - добавил Блинкен.

Дополнение

Ранее министерство торговли США добавило израильскую NSO Group и Candiru в свой торговый черный список, заявив, что они продавали шпионское ПО иностранным правительствам, которые использовали это оборудование для нападений на правительственных чиновников, журналистов и других лиц.