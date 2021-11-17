Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7005

Комитет Генассамблеи ООН одобрил проект усиленной резолюции по Крыму

Комитет Генассамблеи ООН одобрил проект усиленной резолюции по Крыму

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Впервые в документе была зафиксирована поддержка "Крымской платформы". Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Приветствую принятие проекта усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который только что прошел 3 комитет ГА ООН. Впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы", - написал Кулеба.

Детали

В частности, он отметил, что документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа.

Напомним

Ранее Украина призвала международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на российскую власть, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, резолюция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.