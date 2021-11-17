Комитет Генассамблеи ООН одобрил проект усиленной резолюции по Крыму

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Впервые в документе была зафиксирована поддержка "Крымской платформы". Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Приветствую принятие проекта усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который только что прошел 3 комитет ГА ООН. Впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы", - написал Кулеба.

Детали

В частности, он отметил, что документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа.

Напомним

Ранее Украина призвала международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на российскую власть, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России.