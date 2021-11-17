В правительство нового чешского премьера войдет министр, известный своей жесткой позицией в отношении России

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан назначит лидера правоцентристской оппозиции Петра Фиалу новым премьер-министром 26 ноября. МИД страны возглавит политик, известный своей жесткой позицией в отношении России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пресс-секретарь Земана, который находится в больнице с 10 октября, сказал, что президента могут скоро выписать, и подтвердил дату назначения премьера - 26 ноября.

Фиала сказал журналистам, что ожидает, что полный кабинет министров будет назначен в течение трех недель.

По его словам, новая команда сократит дефицит бюджета на 2022 год, который прогнозируется в 377 миллиардов крон (16,91 миллиарда долларов).

"Бюджет неприемлем, он просто ускорит инфляционную спираль. Мы должны его переделать", - сказал Фиала.

Фиала заявил, что его коллега по партии Збынек Станжура возглавит министерство финансов, а Пиратская партия выдвинула на пост министра иностранных дел Яна Липавского, известного своей жесткой позицией в отношении России.

Новое правительство пообещало повысить расходы на оборону до рекомендованного НАТО 2% ВВП и сократить дефицит, чтобы соответствовать критериям принятия евро, как национальной валюты.

57-летний Петр Фиала - профессор политологии и лидер правоцентристских Гражданских демократов с 2014 года.

Дополнение

Партия "Вместе" во главе с Фиалой и коалиция прогрессивной Пиратской партии и центристских Мэров получили парламентское большинство во время голосования 8-9 октября и пообещали заменить правительство премьер-министра Андрея Бабиша, который покидает свой пост.

Новая администрация придет к власти на фоне повторного всплеска коронавирусной инфекции в Чехии, которая во вторник достигла рекордного ежедневного максимума в более чем 22 тысячи случаев.

Бабиш заявил в среду, что правительство запретит невакцинированным людям доступ к публичным мероприятиям и услугам со следующей недели.