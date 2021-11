Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии: детали

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщили на Банковой, пишет УНН.

Детали

“Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке нашей страны в связи с напряжением вокруг украинских границ, а также об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование. Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, в том числе за твердые сигналы, которые высказала Урсула фон дер Ляен во время недавнего визита в Вашингтон”, — сообщили в Офисе Президента.

Стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах. Собеседники констатировали, что эта ситуация является гибридной атакой, которая требует совместных усилий и взаимодействия.

На Банковой отметили, что: “Президент Украины проинформировал главу Европейской комиссии о шагах, которые осуществляет наше государство с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе. В этом контексте были обсуждены пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы”.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. В этой связи Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект “Северный поток-2” является прежде всего угрозой безопасности для всей Европы.

Глава Украинского государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею по созданию региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Президент Украины подчеркнул, что “наше государство готово уменьшить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива”.

Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС за выплату в конце октября второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время 23-го саммита Украина — Европейский Союз.

В свою очередь глава Еврокомиссии отметила в Twitter, что: “подтвердила президенту Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Разделили оценку того, что ситуация на белорусско-польской границе является гибридной атакой”, — написала она.

При этом она добавила, что ЕС и Украина продолжат сотрудничество в области энергетики, а именно поставки и хранения газа, возобновляемые источники энергии, эффективность.

Reiterated to@ZelenskyyUaour full support and assistance for Ukraine, its sovereignty and territorial integrity.



Shared the assessment that situation at border is a hybrid attack.



Will continue to cooperate on energy: gas supply and storage, renewables, efficiency.