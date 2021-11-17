Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Архив
22275

Объявлены победители премии комедийных фото дикой природы 2021 года

Объявлены победители премии комедийных фото дикой природы 2021 года

фотогалерея

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В ежегодном конкурсе на самые смешные фотографии дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2021 победило фото обезьяны, которая попала в неприятность на веревке, пишет УНН.

Детали

Отметим, что автором снимка под названием “Ой” является Кен Дженсен. Оно было сделано в китайской провинции Юньнань. На фотографии изображена обезьяна, которая получает “удар ниже пояса”.

“Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай — на самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это довольно болезненно!”, — говорится в подписи фото.

Приз зрительских симпатий получило фото голубя с листком на голове. Автором является Джон Спейрс.

“Я фотографировал летящих голубей, когда этот лист упал на клюв птицы”, — подписал снимок автор.

В номинации “Создание на суше” лучшей была признана фотография автора Артура Тревино луговой собачки, которая отпугивает орла под названием “Луговой собачка-ниндзя”.

“Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить этого лугового собаку, луговой песик прыгнул на орла и напугал его достаточно сильно, чтобы убежать в ближайшую нору. Настоящая история Давида против Голиафа!”, — подписал автор фото.

На первое место в номинации “Создание над морем” вышло фото “время в школу”. На нем выдра учит плавать своего детеныша. Автор Или Ки Тео.

“Гладкошерстная выдра „укусила“ своего детеныша, чтобы он возвращался туда и сюда для урока плавания”, — подписал снимок автор.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.