Объявлены победители премии комедийных фото дикой природы 2021 года

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В ежегодном конкурсе на самые смешные фотографии дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2021 победило фото обезьяны, которая попала в неприятность на веревке, пишет УНН.

Детали

Отметим, что автором снимка под названием “Ой” является Кен Дженсен. Оно было сделано в китайской провинции Юньнань. На фотографии изображена обезьяна, которая получает “удар ниже пояса”.

“Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай — на самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это довольно болезненно!”, — говорится в подписи фото.

Приз зрительских симпатий получило фото голубя с листком на голове. Автором является Джон Спейрс.

“Я фотографировал летящих голубей, когда этот лист упал на клюв птицы”, — подписал снимок автор.

В номинации “Создание на суше” лучшей была признана фотография автора Артура Тревино луговой собачки, которая отпугивает орла под названием “Луговой собачка-ниндзя”.

“Когда этот белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить этого лугового собаку, луговой песик прыгнул на орла и напугал его достаточно сильно, чтобы убежать в ближайшую нору. Настоящая история Давида против Голиафа!”, — подписал автор фото.

На первое место в номинации “Создание над морем” вышло фото “время в школу”. На нем выдра учит плавать своего детеныша. Автор Или Ки Тео.

“Гладкошерстная выдра „укусила“ своего детеныша, чтобы он возвращался туда и сюда для урока плавания”, — подписал снимок автор.