КИЕВ. 17 ноября. УНН. Швеция вводит цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 для общественных собраний и мероприятий с более чем 100 людьми в помещениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Этот шаг последовал за аналогичными решениями других стран Европейского Союза на фоне недавнего роста количества случаев COVID-19 на континенте.

"Это тяжелая новость. Мы все хотим, чтобы пандемия закончилась", - сказала министр социальных вопросов Лена Галленгрен, добавив, что сертификат будет принят с 1 декабря.

Министр культуры Аманда Линд заявила, что предъявлять справку о прививках не обязательно, но тем, кто не может ее предъявить, придется соблюдать определенные ограничения. Она добавила, что организаторы мероприятия должны решать, какими должны быть ограничения.

Пропуск на вакцинацию пока не будет действовать в ресторанах.

Дополнение

Швеция ранее выделялась среди европейских стран своей сравнительно непринужденной реакцией на пандемию.

Швеция не закрывала бизнес во время пандемии, полагаясь на чувство гражданского долга, чтобы контролировать инфекцию.

Власти подчеркнули индивидуальную ответственность вместо государственных мер здравоохранения.

В скандинавской стране официально зафиксировано 15 107 смертей, о 13 из которых сообщалось в среду. Официальные данные показывают, что 85,3% населения в возрасте от 16 лет получили первую дозу вакцины, тогда как 81,7% получили полный курс вакцинации.