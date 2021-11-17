Швейцария: правительство разрешило однополым парам жениться с 1 июля 2022 года

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Исполнительный орган Швейцарии объявил в среду, что однополые пары могут пожениться с 1 июля следующего года, благодаря громкой поддержке швейцарских избирателей, высказанной на референдуме. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Федеральный совет официально заявил, что с 1 января Швейцария признает браки однополых пар, которые женятся в других странах, вместо того, чтобы продолжать рассматривать союзы, как простые гражданские партнерства.

Назначая дату вступления в силу закона "Брак для всех", принятого избирателями в сентябре, Рада заявила, что с 1 июля в Швейцарии больше не будет возможным гражданское партнерство.

Добавим

Швейцария является одной из немногих стран Западной Европы, где геи и лесбийские пары еще не имеют права жениться.

Референдум, одобрен подавляющим большинством голосов 26 сентября, поставил однополых партнеров в стране на уровне прав с гетеросексуальными парами, в том числе позволив им усыновлять детей вместе и спонсировать супругов для получения гражданства.

Сторонники референдума признали, что пройдут месяцы, прежде чем однополые браки могут начаться, преимущественно из-за административных и законодательных процедур.