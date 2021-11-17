Полицейскому сообщено о подозрении из-за убийства патрульного - МВД

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители оперативно раскрыли умышленное убийство инспектора Управления патрульной полиции в Луганской области. В МВД сообщили, что подозрение в убийстве вручили другому правоохранителю, который незадолго после смерти патрульного пытался пересечь украинско-российскую границу, передает УНН.

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“В дежурную часть Северодонецкого отдела полиции ГУНП в Луганской области поступило сообщение об обнаружении тела сотрудника патрульной полиции, который нес службу в городе Рубежное, с огнестрельным ранением.

Установлено, что 24-летний инспектор УПП, Александр Фахрудинов, находился в очередном наряде на охраняемом объекте. Утром руководство нашло его мертвым, а табельное оружие полицейского исчезло”, — говорится в сообщении.

Детали

По факту происшествия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В МВД сообщили, что в результате розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался коллега патрульного.

“Чтобы избежать ответственности за содеянное, сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. На пути к пункту пересечения полицейского задержали. В содеянном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается”, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи ГБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

“Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура”, — резюмировали в МВД.

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