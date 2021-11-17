Два клуба испанской Примеры заинтересовались вратарем Луниным

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку в Испании, сообщает УНН со ссылкой на "Marca".

Детали

По информации источника, украинцем заинтересовались 11-я и 17-я команды чемпионата Испании - "Эспаньол" и "Гранада".

Примечательно, что ранее интерес к персоне Лунина приписывали и французскому ФК "Лилль".

Заметим, что Лунин стал игроком "Реала" летом 2018 года. С тех пор он сыграл за "королевский" клуб лишь один официальный матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе"Вальядолиде" и "Овьедо".

Контекст

Один из лидеров Бундеслиги может оформить трансфер вратаря Лунина.