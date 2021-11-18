Ливан вслед за другими странами ограничил полеты в Белоруссию

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На фоне ситуации на границах Беларуси со странами ЕС власти Ливана вслед за рядом других стран ввела ограничения на полеты в Минск. На борт самолетов, направляющихся в Беларусь, кроме белорусов, будут допускаться только граждане Ливана с соответствующей визой, а также иностранцы с разрешением на длительное пребывание в Беларуси, говорится в заявлении управления гражданской авиации в Бейруте, распространенном в среду, 17 ноября, государственным информагентством NNA, передает УНН.

Детали

Ливанская ведомство также отметило, что в последнее время из Бейрута в Беларуси вылетело большое количество граждан, которые намеревались с помощью контрабандистов въехать в страны ЕС. При этом их сложно отличить от авиапассажиров, конечной целью которых является сама Беларусь, поэтому новые ограничения вступают в силу немедленно и действуют неограниченное время, отмечается далее. Новых правил должны соблюдать все авиакомпании, вылетающие из бейрутского аэропорта.

Напомним

12 ноября Турция под давлением ЕС запретила продавать билеты на рейсы в Беларусь гражданам нескольких арабских стран и принимать их на борт самолетов, следующих этим маршрутом. В тот же день об отказе принимать на рейсы граждан ряда арабских государств заявила белорусская авиакомпания “Белавиа”, а “Иракские авиалинии” отказались возобновлять перелеты в Минск. О прекращении полетов в Минск также заявила сирийская авиакомпания Cham Wings.

Конфликт Беларуси и ЕС

В ближайшее время ЕС намерен принять пятый пакет санкций в отношении Беларуси, который станет ответом на “гибридную атаку” режима Александра Лукашенко, который использует мигрантов как инструмент для достижения своих целей. Предполагается, что они будут включать меры в отношении 30 авиакомпаний, турагентств и ответственных лиц, поддерживающих белорусский режим в контрабанде мигрантов.

Контекст

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить их, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузнеца. В последующие дни группы мигрантов неоднократно делали попытки прорваться через заграждения на границе, в том числе с применением светошумовых гранат.

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренном провоцировании конфликта и организации переправки тысяч людей к границам ЕС в ответ на санкции против его режима.